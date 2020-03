BBVA Research participará en un proyecto para el análisis del ‘big data’ con universidades de EE. UU. y Europa

Anualmente el Consejo Europeo de Investigación, institución paneuropea creada para promover la investigación y la innovación dentro de la UE, otorga estas becas a los mejores investigadores europeos. Hasta el momento, los proyectos realizados por Stephen Hansen estaban enfocados en economía de las organizaciones y en políticas monetarias, utilizando fuentes de datos no estructurados y métodos de aprendizaje automáticos.



Esta subvención permitirá construir un equipo interdisciplinario, que contará con la participación de BBVA Research y con investigadores en economía, estadística y ciencia de datos de las mejores universidades europeas y norteamericanas. Este proyecto, que analizará los modelos estructurales para texto y otros datos no estructurados a través de técnicas de big data, refrenda el compromiso de BBVA Research por estar a la vanguardia en el análisis de datos.



Según ha afirmado Stephen Hansen “ este proyecto construirá nuevos modelos para integrar datos no estructurados en la estimación de modelos económicos y, por lo tanto, ampliará el tipo de datos que los economistas pueden usar en su trabajo futuro”.



Las becas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council) buscan financiar proyectos de excelencia y promover investigaciones novedosas, y potencialmente rentables. Su objetivo es es reforzar la excelencia y abrir el camino a nuevas áreas de investigación que impulsen la innovación, el desarrollo empresarial y afronten los retos sociales.