Chantelle: 1500 interfaces y un lago de datos alimentado por Stambia

Desde 1867, fecha de su creación, el negocio del grupo Chantelle ha evolucionado considerablemente. Chantelle es un grupo familiar, anclado en un mercado tradicionalmente de tipo «B2B» (Business to Business). Es decir que, históricamente, los industriales de la lencería siempre han fabricado sus productos, sin venderlos directamente a las consumidoras. Pasan por tiendas, especializadas o generalistas, de grandes superficies o boutiques del centro de la ciudad. Pero desde hace algunas décadas, el mercado ha evolucionado bastante. Por un lado, ciertas marcas de lencería han abierto sus propias boutiques, con el fin de tener control sobre su red de distribución. Por otro lado, han aparecido en el mercado marcas de distribución, que no fabrican, sino que compran a los industriales productos de sus marcas para revenderlos.

Esta evolución significativa de los modelos de negocio ha impactado evidentemente al grupo Chantelle. Pero hoy en día es el desarrollo del comercio en línea el que viene a cambiar las reglas del juego. «Son actualmente 60 % de ventas en línea las que se realizan desde un teléfono móvil», explica André Wei. Y para ciertas marcas, 25% de los ingresos provienen de las ventas en línea. Es esta evolución del modo de consumo de los clientes la que obliga a Chantelle a llevar a cabo, lo más rápido posible, su transformación digital y escoger las herramientas y arquitecturas adecuadas.



Cada vez más, las consumidoras combinan el mundo físico y el mundo digital. Una de las particularidades de la lencería es la necesidad de probar para sentirse a gusto con el producto. La consumidora va entonces a comenzar por informarse en línea, visualizar las colecciones, los modelos, y luego se apersonará en la boutique para tocar el producto y probarlo. Es lo que llamamos la tendencia «Research Online, Purchase Offline». Una tendencia por cierto opuesta a la de otros sectores comerciales. Por ejemplo, en el caso de la electrónica, la tendencia sería más bien ir a la tienda para ver el producto, luego buscar la mejor oferta en línea para concretar la compra. Esta particularidad del mundo de la lencería es consecuencia de la complejidad del producto y del hecho de que debe adecuarse a la perfección a la morfología de la persona.

La transformación digital en Chantelle pasa por su adaptación a los canales de comunicación de los clientes, pero también por lo puesta a prueba de nuevos modelos de venta. Chantelle piensa, por ejemplo, en ofertas que permitan probar la ropa a domicilio, como lo hacen ya ciertos competidores. Uno de los retos de esta transformación digital para el grupo Chantelle es la omnicanalidad. Se trata de cruzar y de combinar los canales de venta y de comunicación con el cliente, de manera de responder de la mejor manera a sus expectativas. En particular, saber proponerle el producto que desea, en el momento en el que lo desea, y a través del canal que más le conviene.



Un reto que aumenta con la complejidad de la oferta. En el área de los textiles, se tiene la costumbre de hablar de tallas/colores. Cada artículo debe ser fabricado de diferentes tallas y diferentes colores. Entonces, una misma referencia de artículo siempre es analizada a través de dos dimensiones. En el área de la lencería ¡pasamos al 3D! Agregamos entonces una dimensión a la complejidad de las variantes del producto. Es el caso de los sostenes o sujetadores, para los cuales, para cada color se dispone generalmente de varias tallas de espaldas y varias tallas de copa. El conjunto de datos de los productos es entonces gestionado por «RCBT» (siglas en francés para Referencia Colores Copa Talla). El despliegue de la gama por RCBT hace que una bella boutique no venda sino dos o tres ejemplares de la misma RCBT por semana, incluso en el caso de una colección muy demandada. Es difícil entonces disponer permanentemente de un gran almacén de cada RCBT en cada punto de venta (serán generalmente 0 o 1). Y a la hora de la producción, el cálculo de la ventas previstas permitirá definir la cantidad que se debe producir de cada RCBT. Disponer de la cantidad correcta de cada RCBT en cada tienda requiere de pronósticos de venta muy detallados ¡y precisos! Ya que si la consumidora no encuentra su talla de sostén, no va a conformarse con un producto para una espalda más angosta o una copa más grande. Una sola RCBT que falte y tenemos una venta perdida. El encaje no es solamente para la lencería, sino también para los pronósticos de venta y los planes de fabricación. Ciertos cruces de RCBT son a veces reabastecidos por unidad, en particular para las tallas extremas.



Y si le hablamos de RCBT y de la complejidad del abastecimiento de cada minorista de lencería, es porque la tendencia en la que Chantelle está invirtiendo es la combinación de tienda y venta en línea, el «Store to Web». Como el conjunto de referencia no puede estar disponible en grandes cantidades en cada boutique, esta última puede convertirse en un espacio para probar la lencería, para el descubrimiento de productos, permitiendo a los clientes hacer su selección; pero luego es necesario guiarlos hacia el canal de pedidos, el cual puede ser móvil o web. Podemos imaginar tabletas de autoservicio o en manos de las vendedoras, las cuales permitirían concretar la compra del producto que acabamos de probar, con el fin de concretar al máximo las ventas y que el producto esté disponible de manera instantánea o que inmediatamente se haga el pedido y sea enviado a domicilio. Un método que ya ha sido desarrollado en ciertos sectores, tales como los muebles por parte de la cadena Made.