El II Congreso Lean + Industria 4.0 refuerza la digitalización de la industria española

La Industria 4.0 es una realidad presente y la empresa española debe empezar a trabajar para estar a la altura de las exigencias que la digitalización industrial impone, porque lo que está en juego es el negocio y la capacidad de satisfacción a sus clientes de miles de empresas industriales. Esa es una de las principales conclusiones que se extrae de la celebración hoy del II Congreso Nacional Lean + Industria 4.0 organizado por Sothis y SGS Productivity by Leansis.



El evento, que ha tenido lugar este jueves en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, al que se han inscrito más de 400 directivos de empresas industriales. El objetivo del encuentro ha sido conocer en primera persona el testimonio de firmas españolas que ya han dado el salto hacia la digitalización industrial y las ventajas de la metodología lean y compartir experiencias en la transición hacia la digitalización industrial.



Empresas como Siemens, Adecco, Entrepinares, Cascajares, Grupo Ubesol, Beiersdorf, Leadertecna, Importaco, Grupo Segura o Aecoc han compartido sus retos y sus éxitos en torno a esta transformación inevitable. La inteligencia artificial, el machine learning, las experiencias inmersivas, la realidad aumentada, los modelos de gestión MES o los gemelos digitales son ya una realidad que se abre paso entre la empresa española con un objetivo claro: reducir costes, aumentar eficiencia y mejorar la satisfacción del cliente final.



La optimización de los procesos y la implicación del personal son condiciones indispensables para conseguir la excelencia empresarial y el método lean, protagonista del Congreso, es el responsable de desplegar la estrategia a todos lo niveles de la organización e implementar sistemas de comunicación eficientes. Todo ello, acompañado de la medición basada en indicadores, logra que todos los departamentos de la empresa estén perfectamente encaminados hacia la transformación digital.



Lograr una eficiente comunicación del dato desde la planta hasta el ERP, interconectar todos los sistemas de información y ejecutar una estrategia de digitalización integrada que permita maximizar las inversiones y contar con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para emprender el cambio son alguno de los principales retos a resolver según señalaron los ponentes. Por eso, contar con partners especializados que asesoren a las compañías en este proceso se convierte en una herramienta fundamental para lograr seleccionar de entre todas las soluciones tecnológicas disponibles solo aquellas que de verdad aporten valor a la empresa, a sus personas y a su negocio.



“Necesitamos un foco claro, saber qué necesidades concretas tiene cada empresa y cómo se configura su entorno para desarrollar la mejor solución para cada proyecto”, ha explicado Raúl Martínez, Director General de la consultora tecnológica Sothis. Es fácil perderse entre tantas tendencias y herramientas tecnológicas, pero es imprescindible distinguir con claridad el momento en el que se encuentra cada compañía y los recursos reales de los que dispone para afrontar su digitalización.



“La definición clara de los procesos y operaciones de una empresa son un requisito previo ineludible”, ha explicado Fernando Hermenegildo, socio director de SGS Productivity by Leansis, para quien la Metodología Lean debe ser una aliada estratégica encaminada a reducir costes, mejorar la implicación de las personas, mejorar la logística interna y reducir costes.



Acuerdo de colaboración



El II Congreso Nacional Lean + Industria 4.0 ha sido el telón de fondo escogido para anunciar la firma de un acuerdo de colaboración entre Sothis y SGS Productivity by Leansis por el que ambas compañías integrarán sus servicios para fortalecer la propuesta de valor a sus clientes. Las sinergias entre ambas firmas han llevado a formular un acuerdo que prevé un mejor acercamiento a las necesidades de los clientes con una propuesta de valor completa para la transformación digital de las empresas. Esto permitirá afrontar los proyectos de digitalización de una compañía desde la base de mejora de organización y procesos, hasta la implantación de soluciones tecnológicas de gestión empresarial e industrial.



“Los clientes en los que ya hemos desarrollado este modelo de colaboración han valorado positivamente la proactividad de ambas compañías para generar proyectos conjuntos”, ha explicado Fernando Hermenegildo.



Para Raúl Martínez esta colaboración permite configurar “una propuesta de valor única en el mercado, complementándonos para ofrecer un servicio global e integrado a nuestros clientes, con una visión y valores orientados a la satisfacción y el establecimiento de una relación a largo plazo con nuestros clientes”.