El proceso de Consolidación Financiera durante el confinamiento

En estos momentos, en los que la situación nos lleva a tomar decisiones rápidas, disponer de la información financiera consolidada de nuestra compañía es clave. Ahora más que nunca es necesario minimizar riesgos y, si tenemos en cuenta que el teletrabajo se ha convertido en la tónica general, es fundamental llevar a cabo el proceso de consolidación de manera minuciosa siguiendo todos y cada uno de los puntos a tener en cuenta, según Talentia Software:



¿Cuándo es necesaria la consolidación de cuentas?



La consolidación de las cuentas es un paso obligatorio para las empresas que superan un determinado umbral:



Un volumen de negocios a 22,8 millones de euros.

Un total de balance igual o superior a 11,4 millones de euros.

Una media de 250 empleados.

Además, también puede ser útil para comunicar una visión financiera del grupo y facilitar la toma de decisiones.

¿Cómo se preparan los estados financieros consolidados?



Primero es necesario definir el alcance de la consolidación. Debemos revisar los estados financieros de la empresa matriz para que sean coherentes con las normas del Grupo y de la consolidación. Después de esto, es preciso seguir los siguientes pasos:



Conversión de los estados financieros de la sociedad matriz convirtiéndolos a la divisa del grupo.

Integrar los balances y las cuentas de resultados de las empresas y convertirlos según el método de integración.

Eliminar las transacciones recíprocas y no recíprocas entre empresas.

Procesamiento de las entradas de participación en el capital.

Preparar los estados financieros consolidados.

¿Cómo puedo tener éxito realizando la consolidación?



La previsión y el control son fundamentales. Por ello, el proceso de consolidación no puede ser improvisado y requiere la aplicación de un enfoque bien anticipado y adaptado a los grupos que lo lleven a cabo. La elaboración de un calendario de aplicación es esencial y depende de un cierto número de factores específicos de cada uno de los organismos que componen el grupo:



La periodicidad en cuanto a la publicación y la auditoría obligatorias de los estados financieros consolidados estatutarios.

Periodicidad de la preparación voluntaria de los estados financieros consolidados.

Periodicidad en cuanto a la preparación de ciertas medidas como la identificación y conciliación de las operaciones intragrupo.

Fecha de cierre de los estados financieros de la empresa.

¿Puede la situación de confinamiento actual influir negativamente?



Si no tenemos muy presentes ciertos aspectos, desde luego que sí. Ahora no es el momento de arriesgarse: los equipos están teletrabajando, la comunicación puede verse afectada y la información puede no ser la correcta por no tener los datos exactos en tiempo real.



En estos momentos, disponer de la información financiera consolidada de nuestra compañía, es clave para los departamentos financieros. La tecnología es al aliado perfecto para ello: con una herramienta de consolidación adecuada, podemos gestionar la consolidación de las cuentas de forma colaborativa, a distancia y contando siempre con todos los datos en tiempo real. De esta manera, minimizamos riesgos y es posible continuar realizando nuestro trabajo normalmente.