Farmer Connect, la cadena de bloques del café que permite conocer su trazabilidad desde el cultivo hasta la mesa

Durante el Consumer Electronics Show 2020 (CES), Farmer Connect e IBM (NYSE: IBM) han anunciado una nueva aplicación móvil llamada "Thank My Farmer", que permitirá que los consumidores puedan rastrear el recorrido de su café para conocer su calidad, descubrir su origen, e incluso apoyar al agricultor que ha cultivado los granos de café. Farmer Connect es una plataforma que utiliza la tecnología IBM Blockchain y que se ha creado para mejorar la trazabilidad, eficiencia y equidad en la cadena de suministro del café. Esta plataforma se ha desarrollado con compañías globales líderes como Beyers Koffie, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), ITOCHU Corporation, Jacobs Douwe Egberts (JDE), The J.M. Smucker Company, Rabobank, RGC Coffee, Volcafe, Sucafina o Yara International.

Se calcula que, hoy en día, los amantes del café consumen más de medio billón de tazas al año. Si analizamos la franja de consumidores de entre 19 y 24 años, dos tercios afirman que prefieren comprar un café que se cultive de manera sostenible y que se obtenga de manera responsable. Pero a pesar de que los procesos de certificación de sostenibilidad desarrollados por organismos internacionales han avanzado mucho, todavía hay trabajo por hacer para entender las necesidades y el contexto de los caficultores. Debido al tamaño y complejidad de la cadena de suministro global de café, conocer exactamente la trazabilidad es muy difícil. Desde el momento en que se cultivan los granos hasta el punto en el que el consumidor disfruta de su taza de café, el producto hace muchas paradas: cooperativas, exportadores, importadores, tostadores, distribuidores, minoristas... Cada participante de esta cadena tan compleja registra únicamente su parte del viaje y, habitualmente, utilizando su propio sistema de registro de datos. Esta fragmentación provoca que la información sobre la trazabilidad del producto muchas veces esté incompleta.





No obstante, gracias a la tecnología blockchain de IBM Food Trust, los consumidores podrán cerrar esta brecha de información entre el café que toma en su mesa y el agricultor que lo cultivó en el país de origen. La aplicación "Thank My Farmer” permite que el consumidor pueda conectar con agricultores, comerciantes, tostadores y marcas. La información se presenta en un mapa interactivo que facilita la historia de los diferentes lugares por donde pasa el café de una manera simple y escalable. Asimismo, "Thank My Farmer" también presenta información sobre los diferentes proyectos de sostenibilidad que se están llevando a cabo en las comunidades cafeteras, para que los consumidores los puedan apoyar si lo desean.



La tecnología blockchain reúne a todos los integrantes de la cadena de suministro del café, lo cual simplifica el intercambio y el seguimiento de la información y los pagos, y permite generar confianza. Los integrantes de la cadena de suministro pueden trabajar conjuntamente y con mayor confianza, ya que se crea una cadena de transacciones digitalizada y permanente que no puede modificarse. Cada miembro de la red tiene una copia exacta de los datos, y cualquier información añadida al blockchain se comparte en toda la red en función del nivel de permisos de cada participante. De este modo, los agricultores, mayoristas y minoristas pueden interactuar de manera más eficiente, accediendo a los datos de una manera integral y prácticamente en tiempo real. Al mismo tiempo, por su parte, los consumidores pueden acceder a más detalles sobre el origen del producto que están consumiendo. "El objetivo es que el consumidor sea consciente de todo lo que hay detrás de su taza de café diario. Queremos “humanizar” este gesto.", ha comentado David Behrends, fundador y presidente de Farmer Connect. “Los consumidores pueden desempeñar un papel activo en el ecosistema alrededor del café, apoyando los diferentes proyectos de sostenibilidad de los caficultores en los países en desarrollo. A través de la tecnología blockchain y de esta aplicación, estamos consiguiendo crear un círculo virtuoso".



La nueva aplicación móvil se lanzará al mercado a principios de este 2020. En Estados Unidos y Canadá, los usuarios podrán escanear códigos QR en el café prémium y de origen único de la marca 1850®. Los consumidores europeos podrán acceder a la aplicación "Thank My Farmer" a través de Beyers 1769, una nueva marca de café de origen único tostado por Beyers Koffie.



A medida que la aplicación se vaya expandiendo durante 2020, el objetivo es invitar a que grandes y pequeñas empresas se unan al proyecto y permitir que los consumidores puedan apoyar a las comunidades donde se cultiva su café, financiando proyectos locales. Para ello, actualmente Farmer Connect está incorporando la llamada identidad auto-soberana, una nueva forma de identidad digital basada en tecnologías de registro distribuido (distributed ledger technology), todo ello en colaboración con la Fundación Sovrin. El objetivo es poder cerrar el ciclo de una economía circular que permita mejorar la vida de los pequeños productores al mismo tiempo que ofrece transparencia y una mejor experiencia al consumidor.



Esta iniciativa con Farmer Connect es otro ejemplo del impacto de IBM en la sociedad gracias a sus esfuerzos por promover la adopción de la tecnología blockchain en diferentes sectores, como el de la seguridad alimentaria, la logística global, las finanzas o la minería responsable. Una adopción que está transformando completamente los procesos comerciales mientras permite que los consumidores tengan acceso a una información más confiable. "Este proyecto es otro ejemplo de cómo la tecnología blockchain puede potenciar un cambio real", ha indicado Raj Rao, General Manager de IBM Food Trust. “Y es que, a fecha de hoy, el blockchain ya se está utilizando para transformar la relación de confianza que existe entre las personas y los bienes que consumen, generando una mayor transparencia y eficiencia.