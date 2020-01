IBM amplía su programa ‘Watson va a clase’ para seguir acercando la inteligencia artificial al mundo educativo

Tras el éxito cosechado en su primera edición en la Comunidad de Madrid, IBM amplia durante el curso escolar 2019-2020 su programa “Watson va a clase” a Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia. “Watson va a clase” es una iniciativa de formación creada por IBM en España para acercar la inteligencia artificial a profesores y alumnos de Bachillerato y Formación Profesional.El objetivo de este programa es iniciar a profesores y estudiantes en el uso y construcción de aplicaciones con inteligencia artificial, en el marco del compromiso de IBM con la formación en aquellas tecnologías que están transformando el mundo laboral y la sociedad en general. Para ello, IBM proporciona a los centros educativos que participan en este programa acceso libre y gratuito a su plataforma en la nube de inteligencia artificial, IBM Watson, que cuenta con aplicaciones y herramientas como Watson Studio, Watson Machine Learning or Watson Visual Recognition - servicios de inteligencia artificial como reconocimiento visual, reconocimiento del habla o textual, aprendizaje artificial, etc...El programa, totalmente gratuito, se desarrolla de la siguiente manera: durante varias semanas profesionales voluntarios de IBM imparten sesiones de entrenamiento y formación específicas a profesores de tecnología. Posteriormente durante el curso escolar, estos profesores, asistidos por estos voluntarios de IBM, desarrollan con sus alumnos aplicaciones básicas de inteligencia artificial.“Tecnologías como la inteligencia artificial, con todo su potencial transformador, están aportándonos grandes beneficios en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como pueden ser nuestro ocio, salud o profesión. Pero para que estos beneficios lleguen a todos más rápidamente es necesario empezar a formar a los más jóvenes en el uso y conocimiento de estas tecnologías”, afirma Belén Perales, directora de Responsabilidad Social Corporativa en IBM España. ‘Watson va a clase’ es un proyecto que nace de este compromiso de IBM y estamos muy satisfechos de poder celebrar su segunda edición. Nuestro objetivo es seguir ampliando el proyecto y que pueda beneficiar a muchos más profesores y alumnos de toda España”, añade.Por su parte, David Cervera, Subdirector General de Programas de Innovación de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, ha añadido que “la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial están cambiando el mundo, y las aulas no se pueden quedar al margen. Es muy importante que tanto alumnos como profesores las conozcan y utilicen, ya que son herramientas que cada vez van a ser más indispensables en los entornos profesionales. Por ello, es muy positivo para todos que iniciativas como ‘Watson va a clase’ de IBM sigan creciendo y tengan continuidad en las aulas durante este nuevo curso escolar”.“Participar en ‘Watson va a clase’ ha sido una experiencia muy positiva, no solo para los alumnos sino también para los profesores. Al final del curso, nuestros alumnos han podido conocer, de manera teórica y práctica, un mundo que para muchos de ellos era prácticamente desconocido. Estoy seguro de que, después de esta experiencia, muchos alumnos se van a plantear seguir una carrera profesional vinculada con el sector de la tecnología”, ha comentado Jesús Álvarez, coordinador TIC en el instituto IES Gerardo Diego, uno de los centros participantes en la primera edición del proyecto, y que volverá a formar parte de ‘Watson va a clase’ durante el actual curso.Como ha ocurrido con otras tecnologías, la inteligencia artificial está automatizando tareas que permiten a las personas ser más productivas y dedicarse a trabajos de mayor valor añadido. Así, por ejemplo, se calcula que en 2020 el total de la información médica existente en el mundo se duplicará cada 73 días. Esto supone un volumen de información imposible de abarcar para un ser humano. Pero la inteligencia artificial sí que tiene esa capacidad y, por ello, ya se está utilizando en hospitales de todo el mundo para ayudar a los médicos a seleccionar tratamientos más personalizados para los pacientes.Por otro lado, se calcula que el impacto de la inteligencia artificial creará 2,3 millones de puestos de trabajo en 2020, entre ellos nuevas profesiones todavía no conocidas hasta hace escasos año (1) Ejemplos de ello podrían ser los diseñadores de redes neuronales -un sistema de computación que simula las redes de neuronas del cerebro humano, permitiendo que los ordenadores puedan “ver” y “entender”-, los entrenadores de chatbots inteligentes - aplicaciones que conversan con los usuarios utilizando el lenguaje natural, para las áreas de atención al cliente-, los científicos de datos o los hackers éticos.Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías es tan rápido que actualmente no existe una oferta suficiente de profesionales cualificados en el mercado para cubrir las nuevas áreas tecnológicas emergentes. Según el estudio de IBM “The enterprise guide to closing the skills gap”, en los 3 próximos años 120 millones de trabajadores de las 10 principales economías del mundo tendrán que ser formados como resultado de la llegada de la inteligencia artificial y la automatización inteligente. El informe también destaca que el 45% de las organizaciones afirma que, a día de hoy, no encuentra suficientes perfiles profesionales con las habilidades que necesitan para su negocio.Este informe añade además que el tiempo que se precisa para actualizar las habilidades de los profesionales es cada vez mayor y que ha pasado de necesitarse una media de 3 días en 2014 a 36 días en 2018. En este sentido, el estudio también indica que una buena estrategia para reducir esta brecha de habilidades es apostar por programas de formación constante dentro de la empresa, contar con soluciones analíticas que ayuden a predecir las necesidades de talento de cada organización en cada momento, o apostar por iniciativas como ‘Watson va a clase’ que ayuden a formar a las futuras generaciones de trabajadores en nuevas habilidades necesarias.[1] Fuente: https://gtnr.it/2DL6iOb