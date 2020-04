Information Builders nombrado por Dresner Advisory Services proveedor Top de Cloud BI por séptimo año consecutivo

Information Builders, líder en analítica y gestión de datos, anuncia que ha sido calificado como Proveedor Top por séptimo año consecutivo en el informe 2020 Cloud Computing and Business Intelligence (BI) de Dresner. Este reconocimiento sigue al reciente premio de innovación a Information Builders como líder en Cloud BI, también de Dresner.



El informe Dresner Cloud Computing y BI analiza la adopción y despliegue, personal, presupuestos, tecnología, estado de los datos, acción sobre el conocimiento y éxito en BI. El informe también clasifica a los proveedores teniendo en cuenta las prioridades de los usuarios en cuanto a capacidades e interoperabilidad con datos empresariales.



“Los despliegues de aplicaciones cloud BI públicas continúan creciendo de manera estable y las empresas destacan sustanciales beneficios sobre las implementaciones tradicionales on-premise”, comenta Howard Dresner, chief research officer de Dresner Advisory Services. “Los proveedores mejor situados en este informe tienen las mejores funcionalidades en cuanto a Cloud BI, arquitectura, conectores de datos web y, sobre todo, seguridad para cumplir los principales requerimientos de los usuarios”.



Antes de este ranking, en febrero, Dresner Advisory Services seleccionó a Information Builders en cinco premios de innovación tecnológica, incluyendo tecnología Cloud BI, herramientas, y soluciones de soporte para modelos de despliegue cloud.



“Nos sentimos muy honrados por el constante reconocimiento del diseño único, las capacidades técnicas y la escalabilidad de nuestro producto WebFOCUS, que permite a los clientes actuar sobre las analíticias en todos los departamentos de su empresa”, comenta Frank J. Vella, CEO de Information Builders. “Nuestras calificaciones y premios reflejan “the wisdom of the crowd” (la sabiduría de los usuarios), como la llama Dresner, donde nuestra orientación al cliente y a la innovación tecnológica logra que disfruten de buenas experiencias y nos granjea su confianza”.



WebFOCUS es una solución de BI y analytics que ofrece a las organizaciones la capacidad de transformar cualquier dato en información sobre la que pueden actuar para obtener resultados de negocio reales. En la nube, WebFOCUS se paquetiza como un conjunto de componentes que permiten a los clientes realizar sus despliegues de forma más sencilla y rápida. También ofrece a las organizaciones una mayor flexibilidad y escalabilidad para manejar el crecimiento y la demanda inesperada.