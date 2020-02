Qlik lanza el primer servicio de consultoría sobre alfabetización de datos del mercado

Qlik ha lanzado el primer servicio de consultoría en el sector del business intelligence sobre alfabetización de datos y servicios personalizados, diseñado para ayudar a las empresas a adoptar la alfabetización de datos, mediante un enfoque as a service que les permita crear una cultura corporativa data driven (impulsada por datos). Estos servicios educativos, de consultoría y de soporte ayudarán a las organizaciones a lograr mayores tasas de alfabetización de datos y sacar todo el partido a su información.



El interés por los servicios de alfabetización de datos para impulsar el valor empresarial ha ido creciendo en los últimos dos años. Según el Data Literacy Index de Qlik, elaborado conjuntamente con la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en base a las respuestas de más de 600 empresas cotizadas de Estados Unidos, Europa y Asia con al menos 500 empleados, las grandes empresas con mayor nivel de alfabetización de datos son más valiosas, concretamente, entre 291 y 485 millones de euros más (320 y 534 millones de dólares, respectivamente). Esto ha propiciado grandes inversiones en tecnología para empoderar a los empleados, algo que ha creado consecuencias imprevistas que, irónicamente, limitan la adopción de datos y analítica.



Según un estudio de Qlik y Accenture, solo el 21 % de la población activa, a nivel global, dice tener plena confianza en sus habilidades para trabajar con datos. Los dos tercios restantes se sienten “abrumados” ante esas tareas. Los empleados pasan al menos una hora a la semana postergando las labores relacionadas con los datos y perdiendo miles de millones en productividad, lo que supone unos 99.419 millones de euros anuales (109.400 millones de dólares) solo en los Estados Unidos. Esta cifra asciende a los 175.612 millones de euros (193.230 millones de dólares) si consideramos todas las regiones analizadas.



Esta resistencia de los empleados a trabajar con datos añade una nueva dimensión al estancamiento al que se enfrentan las organizaciones cuando despliegan soluciones de datos, lo que aumenta la dificultad de extraer un valor continuo de su información. Esto ha impulsado la demanda de más de 250 talleres de alfabetización de datos dirigidos por Qlik en los últimos dos años. Aunque las organizaciones consideraron valiosos los talleres, los CDO en concreto señalaron que necesitan aún más ayuda para crear un cambio cultural hacia la alfabetización de datos. Qlik ha lanzado estos servicios bajo un enfoque as a service, destacando la importancia de cerrar esta brecha y ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos de las personas, los procesos y la tecnología que puedan limitar el éxito y la confianza de toda la empresa en el uso de los datos.



La alfabetización de datos as a service tiene un enfoque continuo e integral enfocado hacia el éxito del cliente, y está diseñado para impulsar una cultura basada en información obtenida gracias a los datos. Se realiza mediante la optimización de tres componentes: el valor de la tecnología y los procesos analíticos; el capital humano a través de un programa de alfabetización integral, continuo e independiente del producto (product-agnostic), y analítica crítica con una base de apoyo empresarial 24/7. Los servicios de consultoría en alfabetización de datos y los Signature Services están disponibles a partir de hoy mediante suscripción y pueden personalizarse a lo largo del tiempo para adaptarse y evolucionar con las necesidades de cada cliente.



Los nuevos servicios incluyen:



Consultoría de alfabetización de datos: nuevos servicios por suscripción de educación, consultoría y gestión del cambio para impulsar y crear una cultura de alfabetización de datos en toda la organización. Los servicios incluyen un marco de adopción de seis pasos apoyado por servicios, y están diseñados y proporcionados por un equipo de expertos en alfabetización de datos reconocidos mundialmente en el campo de la ciencia y el análisis de datos.



Signature Services: servicio por suscripción para clientes estratégicos que ofrece un camino personalizado y prescriptivo hacia el éxito con los expertos de Qlik, alineados con sus prioridades de negocio. Los nuevos servicios personalizados abarcan la consultoría y la educación para garantizar que los clientes optimizan continuamente su entorno y añaden valor en cada paso, asegurándose de que están aprovechando al máximo la tecnología y los procesos para leer, trabajar, analizar y argumentar con datos.



"Cada día, las organizaciones destacan que la alfabetización de datos, es decir, ser capaz de trabajar con ellos, es esencial para tomar decisiones estratégicas y aumentar el valor que obtienen de su información”, afirma James Fisher, Chief Product Officer de Qlik. "Las empresas tienen que esforzarse constantemente para combinar talento, procesos y tecnología para adoptar una cultura integral basada en la información que proporcionan los datos. Nuestras nuevas ofertas, a través de una estructura probada y recursos expertos, permiten un mayor nivel de éxito del cliente, al llevar las decisiones basadas en datos a cada aspecto de su negocio".



"En Nemours hemos estado abordando la brecha de la alfabetización de datos a través de una combinación de tecnología y formación, trabajando con Qlik tanto en el enfoque como en el despliegue del programa. Los resultados iniciales han sido prometedores, y ahora queremos ampliar e integrar estas capacidades en toda la organización", ha explicado Rishi Muchhala, Manager of Enterprise Intelligence en Nemours Children's Health System. "Nos encanta explorar estos nuevos servicios de Qlik para avanzar hacia la creación de una cultura totalmente alfabetizada en datos".