Sigfox amplía su cobertura IoT a nivel mundial con el lanzamiento de un servicio de red de área privada (PAN)

Sigfox, proveedor líder de conectividad para internet de las cosas (IoT) y primer operador global de red 0G, ha presentado un nuevo servicio de red de área privada (PAN, por sus siglas en inglés). El anuncio ha tenido lugar durante su conferencia anual, Sigfox Connect, celebrada este año en Singapur. La compañía prevé desplegar su servicio de red PAN en los más de 65 países donde opera, probándolo por primera vez en Francia durante el primer trimestre de 2020.



Desde que, hace nueve años, comenzara a desarrollar su red 0G, Sigfox ha ampliado su portfolio progresivamente, proporcionando un servicio bidireccional, seguido de servicios de localización innovadores diseñados para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado. Su oferta WAN (Wide Area Network) es una red global que cumple perfectamente con los desafíos de la trazabilidad, un requisito importante para la mayoría de sectores, particularmente logística y cadena de suministro.



Para finales de 2019, Sigfox tendrá más de 15 millones de objetos registrados en su red todo el mundo, mientras que más de 1.500 clientes ya se benefician de su conectividad en una amplia gama de industrias. En 2020, Sigfox completará su cobertura WAN gracias a su asociación con Eutelsat, que lanzará una constelación de nanosatélites. Esta constelación ayudará a ofrecer conectividad en todo el mundo bajo un mismo paraguas, reforzando la cobertura ya proporcionada por la red de Sigfox, disponible en interiores y con alta capacidad en áreas de gran densidad.



Los clientes que inviertan en CAPEX (gastos de capital) en lugar de OPEX (gastos operativos) podrán suscribirse a través de Sigfox Francia a la nueva oferta PAN. Los clientes del servicio PAN obtendrán los mismos niveles de calidad y soporte que los clientes de la red WAN. En el futuro, Sigfox permitirá a sus operadores en los más de 65 países en los que tiene presencia comercializar su oferta de PAN. Sigfox también invita a los fabricantes de puertas de enlace de comunicación a certificar sus productos y unirse al ecosistema Sigfox.



Los clientes de Sigfox PAN podrán suscribirse a una oferta adicional de "extensión WAN" si desean beneficiarse de la redundancia y la flexibilidad en caso de que los dispositivos necesiten comunicarse fuera de la red local.



"La oferta PAN se beneficiará del ecosistema existente alrededor de la red WAN de Sigfox. La posibilidad de usar todos los componentes en el mercado, combinada con el uso de potencia de transmisión extremadamente baja para conectar objetos sin la necesidad de baterías, incrementa exponencialmente el potencial de la red PAN", indica Ludovic Le Moan, CEO y cofundador de Sigfox. "Los proveedores de soluciones domóticas y ciudades inteligentes serán de los primeros en beneficiarse de esta nueva oferta".



Novedades en Sigfox Atlas para mejorar la monitorización de activos



Asimismo, durante Sigfox Connect 2019, la compañía también ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas ofertas complementarias que mejoran significativamente la precisión de sus principales servicios de geolocalización: Atlas Native y Atlas WiFi.



Lanzado en enero de 2017, Atlas Native es el primer servicio de geolocalización de Sigfox, basado únicamente en su red. El servicio está disponible para todos los dispositivos equipados con el módulo Sigfox más simple, sin GPS ni ningún otro componente de hardware o software adicional. A partir de hoy, los creadores de soluciones con dispositivos GPS pueden beneficiarse del servicio complementario Atlas Native de forma gratuita a cambio de los derechos de procesamiento de datos, con varias referencias importantes ya incluidas. Gracias a estos datos de ubicación GPS y su comparación con las huellas digitales de la red Sigfox, los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para calcular Atlas reducirán la incertidumbre de la ubicación "real" del activo y mejorarán la precisión de geolocalización hasta 800 metros.



En un segundo desarrollo también orientado a mejorar la precisión, Sigfox ha completado el despliegue global de Atlas WiFi en asociación con HERE Technologies, creando un servicio de ubicación global que abrirá nuevas oportunidades para aplicaciones de IoT, particularmente en la cadena de suministro y logística. Atlas WiFi aprovecha la base de datos global de HERE Technologies de los puntos de acceso WiFi, que ahora pueden ser consultados por los trackers WiFi de Sigfox y, al informar las direcciones MAC únicas a la nube, generar una posición de activos mucho más precisa y un exterior e interior sin interrupciones. Como determinar la ubicación basada en WiFi consume menos batería que usando GPS, Atlas WiFi permite soluciones de seguimiento de IoT de larga duración, un requisito clave para la cadena de suministro y las aplicaciones logísticas.



El valor de las soluciones de seguimiento de IoT en la cadena de suministro global es cada vez más común, con clientes de Sigfox como DHL y Groupe PSA implementando activamente soluciones de logística y seguimiento de activos del mundo real a una escala significativa.



Benjamin Mazet, Product Management Director de Sigfox, señala que “con esta oferta y los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para calcular y mejorar la precisión de Atlas, mejoramos constantemente la calidad de nuestros servicios de geolocalización, brindando enormes beneficios a los clientes, literalmente con tan solo pulsar un interruptor y siempre manteniendo el funcionamiento del dispositivo lo más simple posible. Nos complace que esta asociación con HERE Technologies haya resultado en el lanzamiento un producto exitoso y en el desarrollo de los esfuerzos de ambas compañías en I+D orientado al IoT".